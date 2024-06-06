أبراج السادس ترى النور مجدداً .. وتتزين بألوان العلم الأردني وشعار اليوبيل الفضي ليلة السبت

وطنا اليوم:أعلنت شركة بوابة الأردن “أبراج السادس” عن إضاءة أبراجها بألوان العلم الأردني واليوبيل الفضي، بدءًا من ليلة السبت ولمدة ثلاثة أيام، بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.

ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من استكمال الأعمال في مشروع بوابة الأردن، وهو إنجاز يساهم في إبراز معالم الأردن وتطوراته العمرانية.

وأوضحت الشركة أن الإضاءة ستبدأ مساء السبت 8 حزيران 2024، وستستمر حتى يوم الإثنين العاشر من نفس الشهر.

كما أكدت أن إضاءة أبراج السادس ستستمر لما بعد ذلك، حيث ستتغير ألوان الإضاءة لتعكس مناسبات وأحداث أخرى تهم المجتمع الأردني.

وكشفت الشركة أنه تم إزالة الرافعات البرجية التي كانت في أعلى الابراج، واستكمال الأعمال المعدنية والواجهات الزجاجية كاملةً إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى من المشروع، إذ أن هذه المرحلة شملت العديد من التحسينات والتطويرات التي تسعى لتعزيز مكانة الأبراج كمعلم رئيسي في العاصمة عمان، ومركز جذب سياحي واستثماري.

وقال المدير العام لشركة بوابة الأردن، السيد طارق عبد الرحمن، “نحن فخورون بتزامن انتهاء المرحلة الأولى مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، إذ أن إضاءة أبراج السادس بألوان العلم وشعار اليوبيل الفضي تعكس روح الوحدة والانتماء الوطني، وتعزز من جماليات مدينة عمان ليلاً”.

وأشار إلى أن الشركة ستواصل جهودها في تطوير المشروع لضمان تقديم أفضل الخدمات والتجارب للزوار والمستثمرين.

وأضاف: “إن إنهاء المرحلة الأولى هو مجرد بداية لما نطمح لتحقيقه في المستقبل، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات والمشاريع التي ترفع من مكانة أبراج السادس كرمز للتقدم والحداثة في الأردن”.