كريشان: الحكومة حريصة على ترجمة التوجيهات الملكية بتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، إن الحكومة حريصة على ترجمة التوجيهات الملكية بتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار.

وأضاف كريشان، خلال زيارة فريق وزاري لمدينة الحسن الصناعية في إربد، لشرح ومناقشة إنجازات الحكومة لدعم الاستثمار، أن الأردن ملاذ آمن للاستثمار.

وبين أن الحكومة اتخذت إجراءات عدة خلال العامين الماضيين لدعم الصناعة.

من جهته، قال وزير البيئة معاوية الردايدة، إن الحكومة بصدد إعداد مشروع لزيادة كفاءة الطاقة والمياه وإعادة التدوير للقطاع الصناعي، مضيفا أن الحكومة تدعم الصناعة وتقدّر دورها في الاقتصاد الوطني.

بدورها، قالت وزير الاستثمار خلود السقاف، إن الإعفاءات في المناطق التنموية أكثر من الممنوحة خارجها.

وأوضحت أن هنالك 36 فرصة استثمارية على منصة “استثمر في الأردن”، مشيرة إلى أنه “ليس من مهامنا إيقاف الاستثمار في أي قطاع من القطاعات”.