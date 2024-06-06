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عودة الطيران العارض الى العقبة

6 يونيو 2024
عودة الطيران العارض الى العقبة

وطنا اليوم:حطّت طائرة قادمة من سلوفاكيا على أرض مطار الملك الحسين الدولي في العقبة، تحمل على متنها 110 سائحين، وهي مقدمة لتدشين الخط الأسبوعي الذي جاء بدعم من هيئة تنشيط السياحة.
وقال نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة، مفوض الاستثمار والسياحة، حمزة الحاج حسن، إن عودة الطيران العارض للعقبة جاء بفضل الخطط والبرامج التي تهدف لترويج واستقطاب المجموعات السياحية تدريجياً بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، لافتا إلى ان الرحلات السياحية مستمرة إلى العقبة من كافة المنافذ البرية والجوية.
وأضاف في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن أعداد الزوار في المناسبات والعطلات فاقت التوقعات، وذلك بعد قيام السلطة بتنفيذ الفعاليات الفنية والترفيهية التي تستهدف الزوار المحليين والأجانب والمقيمين في العقبة.
ولفت الى أهمية الفعاليات الفنية والترفيهية والثقافية والبازارات التراثية الأسبوعيّة في ساحة الثورة العربية الكبرى التي تنظمها السلطة بالتعاون مع الشركاء ،والتي يُقدم فيها تنوعاً لكافة الأذواق ، إضافة للإستمتاع بأجواء خليج العقبة من سباحة و رياضات مائية، وزيارة المتاحف التاريخية والتراثية ومرصد الطيور الذي يعد أحد أبرز الوجهات التي تستهدفه مجموعات من الطيور المهاجرة من كافة أصنافها ، فضلاً عن الرحلات البرية في منطقة وادي رم الذي العديد من السياح لمراقبة غروب الشمس ورصد النجوم والتمتع بالرمال الوردية.
من جانبه، قال مندوب المدير العام لهيئة تنشيط السياحة، احمد كرشيان، إن هذه الرحلات المنتظمة ستكون فاتحة للعديد من شركات الطيران العالمية ، حيث كثفت الهيئة جهودها للترويج السياحي عبر الطيران العارض، ما يؤكد عودة النشاط السياحي والتعافي من آثار الأوضاع التي مرت بها المنطقة.


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