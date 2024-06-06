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الطاقة: القطاع المنزلي غير مشمول بالتعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن

6 يونيو 2024
الطاقة: القطاع المنزلي غير مشمول بالتعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن

وطنا اليوم:نفت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تحرير القاق، دقة ما يجري تداوله حول قوائم التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن، مؤكدة أن القوائم المتداولة قديمة وتم نشرها بمراحل الدراسة الأولى.
وأضافت القاق أن التعرفة المرتبطة بالزمن ما زالت قيد الدراسة، وهي في المراحل النهائية وسيتم الاعلان عن كافة تفاصيلها قريبا.
وبيّنت القاق أن الفكرة ليست رفع التعرفة الكهربائية على القطاعات التي سيشملها النظام، مشيرة إلى أن التعرفة المرتبطة بالزمن ممارسة عالمية وتسخدم في عدة دول بهدف تنظيم استهلاك الكهرباء وتخفيض قيمة الفاتورة على المواطن.
وأكدت القاق أن القطاع المنزلي غير مشمول بهذا النظام، ولا يوجد أي دراسة لشموله حتى اللحظة.
وأشارت القاق إلى أن التعرفة ستكون ضمن ثلاثة أوقات؛ أوقات الذروة والذروة الجزئية والأوقات المخفضة، وستكون النسب متقاربة جدا باستثناء المخفضة بحيث تستفيد منها القطاعات المختلفة.
ولفتت القاق إلى أن الأحمال الكهربائية ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بنسب عالية، داعية المواطنين إلى تشغيل أجهزة التكييف على درجة حرارة (24) لضبط الاستهلاك الكهربائي.


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