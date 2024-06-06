إرادة ملكية بترفيع ضباط في الأمن العام (أسماء)

وطنا اليوم:صدرت الارداة الملكية السامية بترفيع عدد من الضباط في مديرية الامن العام للرتب التي تلي رتبهم الحالية

من رتبة عقيد الى رتبة عميد

عقيد محمود احمد حسن ابوالشيخ

عقيد محمد عبدالله مصطفى الدعجه

عقيد محمد علي سلمان الزوايده

عقيد ركن محمد عبدالمجيد محمد العدوان

عقيد عوض محمد عواد اللبابده

عقيد هشام شاهر فلاح الشمايله

عقيد ياسر محمد مسعود عساسفه

عقيد قاضي امن عام اسماعيل سليمان اسماعيل خريسات

عقيد حسان حسين احمد القضاه

عقيد فراس حمدو مسلم الرهايفه

عقيد سالم فرج سالم الخلايله

عقيد رشيد خير الدين محمد الشيشاني

عقيد ركن عاكف احمد علي الدرابسه

عقيد رعد عبدالرحيم يوسف الحديدي

عقيد ركن احمد عبد سلمان الزيدانين

عقيد رائد احمد مقبل الخصبه

عقيد محمد عوض عبدالوالي الجبره

عقيد امين جميل محمد الوريكات

عقيد عامر سعيد عوده غنيمات

عقيد ركن رافت ابراهيم جميل المعايطه

عقيد محمد علي احمد الرواشده

عقيد فواز سالم خلف الخوالده

عقيد معن مشهور صالح بني عايش

عقيد يوسف حسين صلاح العليمات

من رتبة مقدم الي عقيد

مقدم مهند يوسف حامد الشعار

مقدم محمد نواف عايد المجالي

مقدم فراس محمود احمد الشرمان

مقدم ايمن صالح محمد السعود

مقدم خالد محمود علي بني حمد

مقدم محمد عبدالرحمن فراس السيايده

مقدم وصفي حسين علي العتوم

مقدم ايسر محمد عايد ابو حمور

مقدم فراس خلف جازي البري

مقدم احمد عبدالرحيم عبدالرحمن الرعود

مقدم سامر نايف عثمان المصري

مقدم احمد قسيم محمد بطاينه

مقدم ركن ابراهيم خالد احمد الشديفات

مقدم احمد عبدالرحمن احمد ابو مهنا

مقدم ايمن احمد عبيد الخوالده

مقدم عروه عبدالله احمد العثامين

مقدم “محمد امين ” هاني خليفه المعايطه

مقدم فادي حامد عقله الدحيات

مقدم انور احمد سالم الحناحنه

مقدم فراس ممدوح احمد الرقاد

مقدم بلال ابراهيم مبارك القطاونه

مقدم اسامه عصمت مراد ارسلان

مقدم عبدالله محمد عبدالله الشوابكه

مقدم خالد محمد مفلح الحلاحله

مقدم ركن محمد يحيى محمد الرفاعي

مقدم ركن محمد ربحان خلف المشاقبه

مقدم قيس محمد محمود الخصاونه

مقدم ميلاد جميل محمد الوريكات

مقدم علي نهار علي المهاوش

مقدم اشرف احمد يوسف العبداللات

مقدم محمد عبدالكريم حرب القباعي

مقدم محمد ياسر نايف الدبيسيه

مقدم عمر جمعه عقيل الشبيلات

مقدم عبدالعزيز قبلان اسمر السرحان

مقدم فلاح ابراهيم كديان الطراونه

مقدم اياد نايف احمد العمرو

مقدم رياض اسماعيل صالح العجارمه

مقدم سلامه عبد الحميد رزق العساسفة

مقدم ركن اسامة زيد علي الذنيبات

مقدم عماد محمد نايف البدوي

مقدم ركن خالد حرب سلامه الغنميين

مقدم حمزة علي عبدالكريم السواعير

مقدم حسن علي خيران السرحان

مقدم سالم حسين سالم بكر

مقدم فوزي احمد عايد الغويرين

مقدم احمد طالب محمد الدحيات

مقدم مصطفى عوض فالح السكر

مقدم طلال اسماعيل حسين الجراح