أمانة عمان: كاميرات ذكية لضبط مخالفات حزام الأمان واستخدام الهاتف

وطنا اليوم:قال المدير التنفيذي للمرور في أمانة عمّان محمد الفاعوري، إن المرحلة الأولى من المدينة الذكية تعنى بالمرور، وهي عبارة عن خلق بيئة مرورية آمنة وإدارة مرورية ذكية من خلال منصة لإدارة العملية المرورية داخل العاصمة عمّان.

وأضاف الفاعوري، لبرنامج في تصريحات صحافية، أن من مكونات المدينة الذكية أنه سيكون هناك كاميرات ذكية لضبط استعمال الهاتف النقال، وعدم استعمال حزام الأمان في أثناء القيادة.

وأشار إلى أن فرصة حدوث حادث بسبب استخدام الهاتف النقال ترتفع إلى 5%.

وعن تطبيق القانون المعدل لقانون السير، الذي دخل حيز التنفيذ في أيلول الماضي، أوضح الفاعوري أن عدد الحوادث التي نتج عنها إصابات انخفض بنسبة 19% والصدم بنسبة 6% والدهس بنسبة 7%.

وأضاف أن تسجيل المخالفات تراجع أيضا بشكل كبير، موضحا انخفاضه بنسبة 22%، وانخفاض نسبة قطع الإشارة الضوئية الحمراء بنسبة 70%، والسرعة الزائدة بنسبة 40%.

وأشار إلى أن “هذه الأرقام ليست لأول مرة بأكثر من مناسبة تم التصريح بها، لكن هذه الأرقام دقيقة ناتجة عن دراسات مرورية بحتة بالتعاون ما بين مديرية الأمن العام والدوائر المرورية في مديرية الأمن العام وأمانة عمّان”.

وبشأن عدد المركبات، قال المدير التنفيذي للمرور في الأمانة، إنه حسب تقرير إدارة ترخيص السواقين والمركبات في عام 2022 كان عدد المركبات المسجلة 2.12 مليون مركبة، مضيفا أن عددها الآن وفقا للزيادة الطبيعية يفترض أن يكون 2.25 مليون مركبة مسجلة في الأردن.

وأضاف أن 45%-55% من المركبات تدخل شوارع عمّان، موضحا أن نحو مليون ونصف المليون مركبة تدخل عمّان يوميا