رامي اليوسف في منحبك يا فلسطين في الكويت 

وطنا اليوم_بعد نجاحه في تنفيذ فعالية غزة في الأردن مؤخرا بمشاركة نخبة من كبار الفنانين العرب نصرة لفلسطين يستعد الشاعر رامي اليوسف حاليا لإقامة ليالي فلسطين بدء من دولة الكويت بمغناة تتغنى بفلسطين بأداء كوكبة من نجوم العالم العربي رامي اليوسف زار مؤخرا دولة الكويت وسيبدأ بتنفيذ اكبر مغناه عربية دعما لفلسطين اليوسف لم يفصح عن معلومات واكتفى بالقول ان العمل سيكون بصمة وهو اقل الواجب وعربون محبة ووفاء لفلسطين واليوسف الذي يعيش في الأردن حاليا ينحدر من قرية الدوايمة بفلسطين ويعيش أهله في مخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب الخليل وهو خريج أعلام من جامعة بيرزيت ومذيع سابق بصوت فلسطين وقد ألف ونفذ واخرج عدة اوبريتات معروفة في عدة عواصم عربية وغنى من أشعاره نخبة من كبار النجوم العرب وهو منحاز في فنه للقضايا الوطنية والإنسانية .