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رامي اليوسف في منحبك يا فلسطين في الكويت 

6 يونيو 2024
رامي اليوسف في منحبك يا فلسطين في الكويت 

وطنا اليوم_بعد نجاحه في تنفيذ فعالية غزة في الأردن مؤخرا بمشاركة نخبة من كبار الفنانين العرب نصرة لفلسطين يستعد الشاعر رامي اليوسف حاليا لإقامة ليالي فلسطين بدء من دولة الكويت بمغناة تتغنى بفلسطين بأداء كوكبة من نجوم العالم العربي رامي اليوسف زار مؤخرا دولة الكويت وسيبدأ بتنفيذ اكبر مغناه عربية دعما لفلسطين اليوسف لم يفصح عن معلومات واكتفى بالقول ان العمل سيكون بصمة وهو اقل الواجب وعربون محبة ووفاء لفلسطين واليوسف الذي يعيش في الأردن حاليا ينحدر من قرية الدوايمة بفلسطين ويعيش أهله في مخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب الخليل وهو خريج أعلام من جامعة بيرزيت ومذيع سابق بصوت فلسطين وقد ألف ونفذ واخرج عدة اوبريتات معروفة في عدة عواصم عربية وغنى من أشعاره نخبة من كبار النجوم العرب وهو منحاز في فنه للقضايا الوطنية والإنسانية .


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