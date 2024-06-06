ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، اليوم الخميس، عند 38 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 46 دينارا لجهة البيع، مسجلا ارتفاعا بقيمة 70 قرشا.

ووفقا للتسعيرة اليومية الصادرة من النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 55.50 و43.00 دينارا على التوالي.