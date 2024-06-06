الأردن ينفذ 358 إنزالاً جوياً على غزة منذ انلاع الحرب

وطنا اليوم:كشفت إحصائيات الهيئة الخيرية الهاشمية، عن مجموع قوافل المساعدات الأردنية، ضمن الجهد الإغاثي لدعم الأشقاء في غزة.

ووفق بيانات الهيئة، التي نشرت الخميس، فقد أرسل الأردن 1865 شاحنة مساعدات لغزة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

ونفذ الأردن 358 إنزالا جويا على قطاع غزة، بالإضافة إلى إرسال 53 طائرة مساعدات لغزة، عبر مطار العريش في مصر.