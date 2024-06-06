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السعودية تستطلع هلال ذي الحجة مساء الخميس

6 يونيو 2024
السعودية تستطلع هلال ذي الحجة مساء الخميس

وطنا اليوم:تستطلع السعودية، مساء الخميس، هلال شهر ذي الحجة، الذي تتوقف عليه مواقيت الحج والوقوف بعرفة وعيد الأضحى المبارك.
ودعت المحكمة العليا بالمملكة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، “عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غدٍ الخميس الموافق 29 من شهر ذي القعدة”.
وحثت المحكمة “كل مّن يرى هلال شهر ذي الحجة بالعين المجرّدة، أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها”.
وعادة ما تتبع دول وجاليات مسلمة بمختلف أنحاء العالم السعودية في رؤيتها لهلال شهر ذي الحجة، باعتبارها بلد مناسك الحج، وتحدد بناء عليه موعد الوقوف بعرفة، المنسك الأعظم للحج.
وخلال أيام تبدأ مناسك الحج، وسط استعدادات كبرى في المملكة.
يذكر أن ما يفوق 1.8 مليون حاج من أكثر من 150 دولة أدوا الحج عام 2023، الذي شهد عودة كاملة للحجاج منذ ظهور جائحة كورونا أواخر 2019.
وبلغ عدد الحجاج خلال عام 2022، 899 ألفا و353، فيما اقتصر موسم 2021 على مشاركة 60 ألفا فقط من داخل المملكة، وشهد عام 2020 نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون في 2019 من كافة أرجاء العالم.


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