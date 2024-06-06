30 شهيدا وعشرات الإصابات.. الاحتلال يقصف مدرسة تؤوي نازحين بالنصيرات

وطنا اليوم:استشهد وأصيب عشرات المواطنين، فجر اليوم الأربعاء، جراء استهداف قوات الاحتلال مدرسة تأوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت مدرسة ذكور الإعدادية “السردي” في مخيم النصيرات، والتي تأوي آلاف النازحين، ما أدى استشهاد 32 مواطنا، على الأقل، معظمهم من الاطفال والنساء، وإصابة العشرات بينهم حالات خطيرة.

غارات ومجازر

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت أمس الأربعاء غاراتها على مناطق عدة في قطاع غزة، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى، ودمارا هائلا في القطاع الصحي الذي بات عاجزا عن تقديم خدماته، نظرا لاستهداف المستشفيات ونفاد ونقص المواد والطواقم الطبية.

من جهتها، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن ما لا يقل عن 70 شهيدا وأكثر من 300 جريح نقلوا لمستشفى الأقصى منذ الثلاثاء جراء الغارات الإسرائيلية.

كما شن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت المناطق الشرقية لدير البلح وسط قطاع غزة. واستشهد 4 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على تجمع للمواطنين في حي الرمال وسط مدينة غزة.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال قصفت شمال النصيرات ومنطقة المغراقة والزهراء ومخيم البريج وسط القطاع.

بدورها، أكدت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع وصل منها إلى المستشفيات 36 شهيدا و115 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك، ترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 36 ألفا و600 شهيد إضافة إلى أكثر من 83 ألف مصاب.