جيش الاحتلال يقر بمقتل جندي وإصابة 11 آخرين على الحدود مع لبنان

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال بمقتل جندي وإصابة 11 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة في الشمال على الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان.

وقال جيش الاحتلال، إن الهجوم كان بمسيرتين لحزب الله استهدفتا موقعا قرب حرفيش في الجليل الأعلى.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل جندي وإصابة مجندة في الهجوم بالطائرات المسيرة على إلكوش “حرفيش” في الشمال.

إلى ذلك ذكرت القناة 14 العبرية أن جهاز الأمن العام “الشاباك” التابع لكيان الاحتلال الإسرائيلي بدأ تحقيقات داخلية في وحداته بجبهة الجنوب بشأن أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت القناة العربية، الأربعاء، أن التحقيق يركز على وحدة تكليا المكلفة بغلاف غزة يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر وعمل الجهاز خلال الحرب.

وأشارت إلى أنه خلافا للجيش سيحقق الشاباك مع وحدات سرية أخرى بشأن “7 أكتوبر” ولا يسمح بنشر تفاصيلها.