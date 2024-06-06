ثقافة الزرقاء تطلق مسابقة سؤال وجواب على مستوى المملكة

وطنا اليوم – أطلقت مديرية ثقافة محافظة الزرقاء مسابقة ثقافية جديدة بعنوان “سؤال وجواب” على مستوى المملكة، وذلك على صفحة فيسبوك التابعة للمديرية بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية والذكرى 78 لإستقلال المملكة.

وبين مدير الثقافة محمد الزعبي، أن الهدف من هذه المسابقة تسليط الضوء على أبرز الإنجازات والمشاريع والفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التي حدثت في القطاع الثقافي خلال ربع قرن من تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية.

وأوضح أنه سيتم طرح سؤال كل يوم خميس من كل أسبوع طيلة شهر حزيران الحالي، وسيتم أختيار الفائزين من خلال إجراء سحب القرعة على المسابقة في نهاية الشهر، وبواقع ثلاثة فائزين لكل سؤال.