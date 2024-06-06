بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

ثقافة الزرقاء تطلق مسابقة سؤال وجواب على مستوى المملكة

6 يونيو 2024
ثقافة الزرقاء تطلق مسابقة سؤال وجواب على مستوى المملكة

وطنا اليوم – أطلقت مديرية ثقافة محافظة الزرقاء مسابقة ثقافية جديدة بعنوان “سؤال وجواب” على مستوى المملكة، وذلك على صفحة فيسبوك التابعة للمديرية بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية والذكرى 78 لإستقلال المملكة.

 

وبين مدير الثقافة محمد الزعبي، أن الهدف من هذه المسابقة تسليط الضوء على أبرز الإنجازات والمشاريع والفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التي حدثت في القطاع الثقافي خلال ربع قرن من تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية.

 

وأوضح أنه سيتم طرح سؤال كل يوم خميس من كل أسبوع طيلة شهر حزيران الحالي، وسيتم أختيار الفائزين من خلال إجراء سحب القرعة على المسابقة في نهاية الشهر، وبواقع ثلاثة فائزين لكل سؤال.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:43

تحديد موعد مباراة الأردن والسعودية في تصفيات كأس العالم 2026

11:32

تكدس هائل لشاحنات المساعدات شرق سيناء بسبب إغلاق معبر رفح

11:27

المستشفى التخصصي يطلق ثاني حملة للتبرع بالدم دعماً لأهلنا في غزة

11:24

“أردني”.. أغنية وطنية اهداء من بنك الإسكان بمناسبة اليوبيل الفضي للجلوس الملكي

11:16

السفير الخالدي يشارك بحفل تنصيب رئيس السلفادور

11:10

شركة ميتا المالكة لواتساب تطلق أدوات ذكاء اصطناعي جديدة للشركات

11:06

الاحتلال الاسرائيلي يغتال رئيس بلدية النصيرات

11:05

ترامب: سأغلق الحدود وأنفذ أكبر عملية إبعاد في تاريخ أميركا

11:04

بدء تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

11:00

وفيات الجمعة 7-6-2024

09:25

تصريح صادم لماثيو ميلر بحق الفلسطينيين .. والخارجية الأميركية تبرر الهفوة

09:16

وفاة شخص أضرم النار في نفسه بالعقبة

وفيات
وفيات الجمعة 7-6-2024وفيات الخميس 6-6-2024وفيات الأربعاء 5-6-2024الشرفات ينعى والد الدكتور ماهر نفشوفيات الثلاثاء 4-6-2024