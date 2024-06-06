تربية إربد تكرم المدارس المشاركة في التدريب الميداني

– كرمت مديرية تربية إربد، اليوم الأربعاء، المدارس المشاركة في التدريب الميداني لطلبة كلية العلوم التربوية في جامعة اليرموك.

وأكد عميد كلية العلوم التربوية الدكتور أحمد الشريفين أهمية إعداد وتدريب الطلبة من خلال تضييق الفجوة بين النظرية والممارسة وإعدادهم لخوض العملية التعليمية، لافتًا أن التدريب الميداني كان فرصة قيّمة للمتدربين، حيث أكتسبوا خبرات عملية حقيقية في بيئة العمل، ما ساعدهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم المهنية.

بدوره أشار، مدير تربية إربد الدكتور حمزة نجادات على أهمية الشراكة المجتمعية وهدفها التكاملي الذي يدعم العملية التعليمية، مبينًا دور المدارس في إمداد الطلبة بالتدريب النوعيّ المتمايز وإكتسابهم الخبرة العملية على مختلف ابعاد العملية التربوية والتعليمية وصقل شخصيتهم.