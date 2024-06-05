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بوتين يندد بـ”القضاء الكامل على السكان المدنيين” في غزة

6 يونيو 2024
بوتين يندد بـ”القضاء الكامل على السكان المدنيين” في غزة

ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء بـ”القضاء الكامل على السكان المدنيين” في غزة، حيث تواصل “إسرائيل” منذ تسعة أشهر حربها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر.

وقال بوتين خلال حوار مع مندوبي وكالات أنباء أجنبية بينها فرانس برس، إن ما يحصل حاليا في غزة ردا على الهجوم على “إسرائيل” لا يشبه حربا البتة، “إنه بمثابة قضاء كامل على السكان المدنيين”.

وأضاف: “يجب حل الصراع في الشرق الأوسط من خلال إنشاء دولة فلسطينية والاعتراف بها، سنبذل كل ما في وسعنا لحل المشكلة الفلسطينية لكن مع الحفاظ على العلاقات مع إسرائيل”.

وتابع بوتين: “الوضع في إسرائيل وفلسطين ناتج عن تصرفات الولايات المتحدة التي تحتكر السياسة في هذه المنطقة”.


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