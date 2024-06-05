عطاء لشراء كميات من القمح

وطنا اليوم– أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاء لشراء كمية 100 ألف طن أو 120 ألف طن قمح.

ودعت الوزارة الراغبين بالإشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات، للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارًا غير مستردة، علمًا بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل

وأشترطت إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.