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تمديد ساعات عمل باص عمَان لدعم المنتخب الوطني لكرة القدم

5 يونيو 2024
تمديد ساعات عمل باص عمَان لدعم المنتخب الوطني لكرة القدم

وطنا اليوم:قررت أمانة عمان الكبرى تمديد ساعات خدمة باص عمان الخميس، لدعم المنتخب الوطني لكرة القدم في مباراته ضد منتخب طاجيكستان، في إطار الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وأضافت الأمانة، أنه ستستمر خدمة باص عمان حتى الساعة 12 منتصف الليل، لتوفير وسيلة نقل مريحة وآمنة لمشجعي منتخب النشامى.

مواجهة حاسمة
ويخوض المنتخب الوطني لكرة القدم مواجهة حاسمة أمام منتخب طاجيكستان عند الساعة الثامنة والنصف من مساء الخميس على ستاد عمان.
ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة برصيد 10 نقاط يليه المنتخب الوطني برصيد 7 نقاط وطاجكستان 5 وباكستان من دون نقاط.
وتنص تعليمات البطولة على تأهل أول فريقين إلى الدورة الثالثة من التصفيات.
ويخوض المنتخب الوطني آخر مبارياته الثلاثاء المقبل أمام المنتخب السعودي في اللقاء الذي يقام في السعودية.
ويحتاج المنتخب الوطني للفوز الخميس على طاجيكستان لضمان التأهل فيما التعادل يدخله في حسابات معقده أما الخسارة فتبعده عن المنافسة.


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