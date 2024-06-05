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شكر وتقدير للخدمات الطبية الملكية وللنطاسي البارع العقيد رازي ابو عنزه الحياصات وفريقه الطبي

5 يونيو 2024
شكر وتقدير للخدمات الطبية الملكية وللنطاسي البارع العقيد رازي ابو عنزه الحياصات وفريقه الطبي

وطنا اليوم_نتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان والعرفان للفريق الطبي والتمريضي والفني في مركز الملكه علياء لجراحه القلب بعد أن تكللت عملية القلب المفتوح التي أجراها الشيخ نمر عبدالله الشواهين العمرو ( ابو حكم ) بالنجاح وعلى الرعاية والعناية الفائقة التي تلقاها .

 

ونخص بالذكر العميد الدكتور يوسف الزريقات مدير عام الخدمات الطبية الملكية والعميد الدكتور حاتم العبادي مدير مركز الملكة علياء لجراحة القلب والنطاسي البارع العقيد الدكتور رازي ابو عنزة الحياصات مستشار جراحة القلب والأوعية الدموية وزراعة الاعضاء وفريقه الطبي المكون من

د خالد معلوف (اخصائي جراحة القلب)

د علي خزاعله (اخصائي جراحة القلب) د. صخر المعايعة ( اخصائي جراحة القلب ) والعقيد تمريض هيا القيسي مديرة التمريض وطاقم قسم العمليات وطاقم قسم القسطرة وطاقم انعاش العمليات وطاقم العناية الحثيثة .

 

عشيرة الشواهين / العمرو / الكرك


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