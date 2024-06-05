مهم من أمانة عمان حول الخدمات الإلكترونية

وطنا اليوم:قالت أمانة عمان الكبرى إنه سيتم ايقاف جميع الخدمات الالكترونية والأنظمة العاملة في الأمانة.

اقرأ أيضاً : الأردن والإمارات يستنكران سماح حكومة الاحتلال بإقامة مسيرة الأعلام بالقدس المحتلة

وأوضحت الأمانة في بيان أن إيقاف الخدمات سيكون من الساعة الرابعة عصرا من يوم الخميس الموافق 6/6/2024 ولغاية يوم الجمعة الموافق 7/6/2024.

وبينت أن السبب وراء إيقاف الخدمات يعود لغايات التحديث على شبكه الأمانة.