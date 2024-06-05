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مهم من أمانة عمان حول الخدمات الإلكترونية

5 يونيو 2024
مهم من أمانة عمان حول الخدمات الإلكترونية

وطنا اليوم:قالت أمانة عمان الكبرى إنه سيتم ايقاف جميع الخدمات الالكترونية والأنظمة العاملة في الأمانة.
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وأوضحت الأمانة في بيان أن إيقاف الخدمات سيكون من الساعة الرابعة عصرا من يوم الخميس الموافق 6/6/2024 ولغاية يوم الجمعة الموافق 7/6/2024.
وبينت أن السبب وراء إيقاف الخدمات يعود لغايات التحديث على شبكه الأمانة.


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