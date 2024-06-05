بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأردن ومصر: نتطلع لمشاركة فعالة من الدول والمنظمات بمؤتمر الاستجابة لغزة

5 يونيو 2024
الأردن ومصر: نتطلع لمشاركة فعالة من الدول والمنظمات بمؤتمر الاستجابة لغزة

وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اتصال هاتفي أجرياه اليوم، التحضيرات الجارية لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، والذي يعقد بتنظيم مشترك بين الأردن ومصر والأمم المتحدة، ويستضيفه الأردن في البحر الميت بتاريخ ١١ حزيران الجاري، بدعوة من جلالة الملك عبدالله الثاني، وفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وسعادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ويشارك فيه قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية.
وأكد الوزيران أهمية هذا المؤتمر الذي يهدف إلى إيجاد خطوات عملية تضمن إيصال المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة بشكل فوري ومناسب ومستدام، وتسرع وتنظم عملية توفير المساعدات، وتحدد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في غزة، وتلبية الاحتياجات العملياتية واللوجستية ومختلف أنواع الدعم اللازم، وتأكيد الالتزام باستجابة جماعية منسقة للتعامل مع الوضع الإنساني الحالي في غزة، واستدامة خطوط المساعدات وتهيئة ظروف تفضي إلى الإيصال الآمن لها وحماية المدنيين.
كما أبدى الوزيران تطلعهما لمشاركة فعالة من الدول والمنظمات المدعوة بما يضمن تحقيق أهداف هذا المؤتمر وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للأشقاء الفلسطينيين الذين يعانون كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول.
ويشار إلى أن المؤتمر سيتضمن ثلاث مجموعات عمل ستركز نقاشاتها على توفير المساعدات الإنسانية لغزة بما يتناسب مع الاحتياجات، وتجاوز التحديات التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وأولويات التعافي المبكر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:43

تحديد موعد مباراة الأردن والسعودية في تصفيات كأس العالم 2026

11:32

تكدس هائل لشاحنات المساعدات شرق سيناء بسبب إغلاق معبر رفح

11:27

المستشفى التخصصي يطلق ثاني حملة للتبرع بالدم دعماً لأهلنا في غزة

11:24

“أردني”.. أغنية وطنية اهداء من بنك الإسكان بمناسبة اليوبيل الفضي للجلوس الملكي

11:16

السفير الخالدي يشارك بحفل تنصيب رئيس السلفادور

11:10

شركة ميتا المالكة لواتساب تطلق أدوات ذكاء اصطناعي جديدة للشركات

11:06

الاحتلال الاسرائيلي يغتال رئيس بلدية النصيرات

11:05

ترامب: سأغلق الحدود وأنفذ أكبر عملية إبعاد في تاريخ أميركا

11:04

بدء تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

11:00

وفيات الجمعة 7-6-2024

09:25

تصريح صادم لماثيو ميلر بحق الفلسطينيين .. والخارجية الأميركية تبرر الهفوة

09:16

وفاة شخص أضرم النار في نفسه بالعقبة

وفيات
وفيات الجمعة 7-6-2024وفيات الخميس 6-6-2024وفيات الأربعاء 5-6-2024الشرفات ينعى والد الدكتور ماهر نفشوفيات الثلاثاء 4-6-2024