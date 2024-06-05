أطلقته أورنج الأردن بالشراكة مع إنتاج .. الموقع الإلكتروني لبوابة النساء إلى مشاركة أكثر فعالية في الفضاء الرقمي

وطنا اليوم:أطلقت أورنج الأردن بالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات- إنتاج، تحت مظلة وحدة تمكين المرأة SHETECHS التابعة للجمعية، الموقع الإلكتروني لبرنامج “Hello Women” الذي يهدف إلى تهيئة القطاع كي يفتح ذراعيه ترحيباً بالنساء المبدعات والموهوبات في مجال التكنولوجيا.

ويهدف البرنامج، الذي أطلقته مجموعة أورنج العالمية، إلى إحداث تغيير حقيقي في القطاع بصورة تتيح الفرصة للجميع كي يكونوا جزءاً من التوجه العالمي الذي يحتفي بالتكنولوجيا التي تختزل الحدود وتعزز التواصل ليكون بمثابة الخطوة الأولى لإحداث تغيير حقيقي في القطاع، ليس فقط من خلال تشجيع الشركات على استقطاب المزيد من النساء، بل أيضاً من خلال نشر الوعي لتغيير المفاهيم وآليات التفكير كي يكون دور النساء مؤثراً ومشاركتهن في عملية صنع القرار ملموسة.

واستكمالاً لهذه الجهود، سيكون الموقع الإلكتروني بوابة حقيقية للنساء لمشاركة أكثر فعالية في الفضاء الرقمي من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخصائص والمعلومات التي تحتاجها النساء الباحثات عن أفضل الفرص الوظيفية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار المدير التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية والمصادر والتزويد والموارد البشرية، الدكتور ابراهيم حرب، إلى أن هذا الموقع الإلكتروني يمثل تتويجاً لجهود أورنج الأردن وإنتاج لضم المزيد من النساء إلى قطاع التكنولوجيا، حيث سيتضمن أبرز الوظائف المتاحة في أورنج الأردن، التي تعمل بدورها بصورة مستمرة على توفير فرص متساوية لجميع الأفراد بغض النظر عن الجنس أو الخلفية أو الهوية، وذلك بهدف خلق قوة عمل متنوعة وحيوية تعكس نسيج المواهب والأفكار الغنية في مجتمعنا.

وثمنت عضو مجلس إدارة جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” والمسؤولة عن ملف تمكين المرأة، مها السعيد، المبادرات والبرامج التي تنفذها أورنج الأردن، والتي تقود إلى تمكين الشركاء على المستوى الوطني من تحقيق الرؤية الهادفة إلى تحقيق الشمول الرقمي وتعزيز دور السيدات في مسيرة التحول الرقمي الوطنية، من هنا يأتي إطلاق الموقع الإلكتروني لبرنامج ‘Hello Women’، كمنجز هام ضمن الجهود والشراكة الممتدة بين أورنج وإنتاج التي تسعى إلى نشر الوعي وتغيير المفاهيم المرتبطة بمشاركة المرأة في قطاع التكنولوجيا.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن للسيدات الاطلاع على الفرص المتميزة على مستوى القطاع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://jobs.orange.jo/hellowomen.