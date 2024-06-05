بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك يجري اتصالا مع ولي العهد الكويتي مهنئا بتوليه منصبه

5 يونيو 2024
الملك يجري اتصالا مع ولي العهد الكويتي مهنئا بتوليه منصبه

وطنا اليوم:أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد في دولة الكويت الشقيقة.
وهنأ جلالته خلال الاتصال الشيخ صباح بتعيينه، وليا للعهد، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توسيع آفاق التعاون في شتى الميادين.
وتمنى جلالة الملك لسمو ولي العهد الكويتي التوفيق في خدمة دولة الكويت الشقيقة وشعبها العزيز في ظل القيادة الحكيمة لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:43

تحديد موعد مباراة الأردن والسعودية في تصفيات كأس العالم 2026

11:32

تكدس هائل لشاحنات المساعدات شرق سيناء بسبب إغلاق معبر رفح

11:27

المستشفى التخصصي يطلق ثاني حملة للتبرع بالدم دعماً لأهلنا في غزة

11:24

“أردني”.. أغنية وطنية اهداء من بنك الإسكان بمناسبة اليوبيل الفضي للجلوس الملكي

11:16

السفير الخالدي يشارك بحفل تنصيب رئيس السلفادور

11:10

شركة ميتا المالكة لواتساب تطلق أدوات ذكاء اصطناعي جديدة للشركات

11:06

الاحتلال الاسرائيلي يغتال رئيس بلدية النصيرات

11:05

ترامب: سأغلق الحدود وأنفذ أكبر عملية إبعاد في تاريخ أميركا

11:04

بدء تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

11:00

وفيات الجمعة 7-6-2024

09:25

تصريح صادم لماثيو ميلر بحق الفلسطينيين .. والخارجية الأميركية تبرر الهفوة

09:16

وفاة شخص أضرم النار في نفسه بالعقبة

وفيات
وفيات الجمعة 7-6-2024وفيات الخميس 6-6-2024وفيات الأربعاء 5-6-2024الشرفات ينعى والد الدكتور ماهر نفشوفيات الثلاثاء 4-6-2024