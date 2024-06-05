مكتب شؤون المرأة في حزب إرادة يعقد لقاء توعوياً حول آلية الانتخاب في محافظة البلقاء .. صور وفيديو

وطنا اليوم:عقد مكتب شؤون المرأة في حزب إرادة لقاء حواريا توعويا في قانوني الاحزاب والانتخابات في مقر الحزب بمحافظة البلقاء بمشاركة مختلف شرائح المجتمع لتوسيع مشاركة المرأه في عملية الاقتراع والترشح للإنتخابات ، وتمكين المرأه من المشاركة الفاعلة في لمشهد الديمقراطي الوطني.

وعرضت الأمين العام المساعد لشؤون المرأة رولا الحياري مبادىء حزب إرادة ، والانجازات التي حققها الحزب خلال الفترة الماضية في انتخابات رؤساء مجالس المحافظات ، والمراكز المتقدمة في انتخابات مجالس الطلبة في الجامعات الاردنية .

واشارت الى ان الأردن مقبل على مرحلة سياسية مهمة، خاصة بعد إقرار التشريعات ذات العلاقة بمخرجات منظومة التحديث السياسي، التي تتيح فرصا أكبر للمرأة للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة والسياسية؛ موضحة أن قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين تضمّنا مواد قانونية تعطيان فرصا أفضل وإيجابية للنساء على صعيد زيادة نسبة تمثيلهنّ في البرلمان سواء عبر القوائم الحزبية ، أو “كوتا المرأة” أو عبر مسار التنافس على مستوى الدوائر المحلية

وخلال اللقاء تم عرض قصة نجاح عضو مجلس محافظة البلقاء عضو المجلس المركزي في حزب إرادة سكاب عطيات التي عبرت عن اعتزارها بالانضمام الى الحزب لانه ممكن حقيقي من خلال اللجان القطاعية ومكتب شؤون المرأه، كما شرحت الية الانتخاب للقوائم المحليه بشكل افتراضي واحتساب نسبة المقترعين والمتتخبين ،وشرح الية القوائم الحزبية ،وتشجيع السيدات المشاركة في الحراك الديمقراطي من خلال ممارسة حق الانتخاب لدعم الكوتة النسائيه والقوائم الوطنيه بنهج ديمقراطي .

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وشاركت الشابة الناشطه الاجتماعية اسراء، الزعبي في عملية التثقيف الافتراضي لعملية الانتخاب، وتم الاطلاع على أبرز الاحتياجات والأولويات المعرفية والمهاراتية التي تحتاجها النساء الحزبيات .