بيضة الرقم القياسي العالمي تتلون بعلم فلسطين

وطنا اليوم:تذكرون بيضة الرقم القياسي لعدد الإعجابات على إنستغرام؟ تلك البيضة التي كسرت الرقم القياسي العالمي لعدد الإعجابات على منصة الصور الشهيرة بتجاوزها عدد إعجابات منشور نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيلي جينر، عادت من جديد إلى الأضواء.

إذ قام الحساب الذي يتابعه ما يقرب من الـ 5 ملايين متابع (4.9 مليون متابع) بنشر صورة تتلون فيها البيضة بعلم فلسطين، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة للشهر التاسع.

الصورة الجديدة؛ هي الثالثة على الحساب الذي ظهر للأضواء في يناير/كانون الثاني 2019.

تلونت البيضة الشهيرة بألوان العلم الفلسطيني، وكتب الحساب تعليقاً قال فيه: “دعونا نحقق رقماً قياسياً جديداً معاً، ونحظى بالمنشور الأكثر إعجاباً على إنستغرام لسببٍ وجيه”.

هذه المرة، تحدت البيضة الشيهرة نجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث دعت لتحطيم الرقم القياسي العالمي الحالي الذي يحمله ليو ميسي، وهو 70 مليون إعجاب.

المنشور انتهى بكتابة أنها “بيضة من أجل السلام”، ليعلن بذلك الحساب الشهير دعمه لفلسطين.

تجاوزت عدد إعجابات المنشور المليون في أول 24 ساعة على نشره عبر إنستغرام، فيما تجاوزت عدد التعليقات الـ 70 ألفاً، كثير منها يؤكد دعمه لفلسطين.

حطمت البيضة الرقم القياسي الأول بتحقيقها 60 مليون إعجاب خلال فترة قصيرة من إعلانها دخول تحدٍ لكسر الرقم القياسي لأعلى عدد إعجابات حازه منشور على إنستغرام حينها، والذي كان لكايلي جينر وبلغ 18 مليوناً.

الحساب الذي يحمل اسم @world_record_egg ويترجم إلى “بيضة الرقم القياسي العالمي” حطمت الرقم القياسي في أقل من 11 يوماً، إذ نشرت الصورة الأولى في 4 يناير/كانون الثاني 2019، ووصلت لـ 18 مليوناً في الـ 13 من نفس الشهر، لكن أرقام الإعجابات استمرت في الزيادة رغم ذلك.

منشور ميسي

ميسي حظي بالرقم القياسي الأعلى للإعجابات على إنستغرام بمنشور يعود للحظة فوز الأرجنتين بكأس العام 2022 الذي أقيم في قطر.

إذ حصل منشور النجم الحالي لفريق إنتر ميامي بـ 70 مليون إعجاب في غضون 3 أيام فقط، وذلك بعد نشره مجموعة صور له ولفريق بلاده مع كأس العالم، كما أشارت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

وكان عدد الإعجابات هذا يعد كسراً للرقم القياسي التي حققته البيضة الشهيرة والذي كان حينها 58 مليون إعجاب، وحافظت عليه منذ 2019 حتى تجاوزها ميسي في نهاية العام 2022.

لكن عدد إعجابات منشور ميسي زاد من حينها بتجاوزه الـ 75 مليون إعجاب.