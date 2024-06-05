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المدرب عموتة: التعمري جاهز للمشاركة في المباراة أمام طاجيكستان

5 يونيو 2024
المدرب عموتة: التعمري جاهز للمشاركة في المباراة أمام طاجيكستان

وطنا اليوم:قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الحسين عموتة، الأربعاء، إن نجم نادي مونبيليه الفرنسي موسى التعمري “سيكون جاهزا” للمشاركة في المباراة أمام طاجيكستان في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، مشيرا إلى جاهزية تشكيلة “النشامى” كاملة.
وأوضح عموتة خلال مؤتمر صحفي قبيل المباراة المرتقبة والتي قد تحسم تأهل “النشامى” إلى الدور الحاسم المؤهل إلى المونديال، أن “التشكيلة كلها ستكون حاضرة وجميع اللاعبين جاهزين وموسى التعمري جاهز والجميع جاهز”.
واعتبر أن مباراة الخميس “لها خصوصيتها ولا تشبه مقابلة الذهاب ولا مقابلة ربع النهائي في كأس أمم آسيا، لا في الزمان ولا في المكان ولا حتى في الإعداد”.
وأشار المدرب المغربي إلى أن لاعبي المنتخب “واعيين أن أي مقابلة محبب الفوز بها بالجهود المطلوبة من الناحية البدنية والفنية التقنية والتكتيكية”، متحدثا عن جاهزية المنتخب في اللقاء الذي سيقام على ملعب عمّان الدولي وسط نفاد جميع تذاكر اللقاء.
عموتة قال في هذا الصدد، إن “تواجد الجمهور جدا مهم، لأنهم سيكونون حافزا بالنسبة للاعبين”.
وتابع المدرب الذي قاد “النشامى” إلى وصافة كأس آسيا الأخيرة في قطر، “لدينا طموح خاصة بعد النتائج الإيجابية في كأس أمم آسيا، والجميع أصبح مسؤولا ويهمه أن يتألق وأن يكون موجودا في المونديال”.
وقال إن المباراة أمام طاجيكستان “لن تكون سهلة” لكنه قال “للحفاظ على تركيز اللاعبين لا يجب أن نكثر في الحسابات”.
ورأى عموتة أن “المباراة هي الأهم حتى نضمن التأهل وهو الأساس”، وقال “المباراة هي مباراة حياة أو موت … لأن هذا مستقبلنا جميعنا ومستقبل الجماهير”.
وقال إنه “من العيب” أن مجموعة اللاعبين الذين تألقوا في كأس آسيا “ألا تكون حاضرة في هذه العشر مقابلات، حيث لدينا الإمكانيات ونحن نحاول أن نخلق لنفس ظروف التألق والنجاح” في إشارة إلى الدور الثالث والحاسم المؤهل إلى المونديال.
ويبحث المنتخب الوطني عن أول تأهل على الإطلاق إلى كأس العالم.
وعبر عموتة عن أمله في أن “تكون الفاعلية الهجومية حاضرة وأن يكون التوازن بين الدفاع والهجوم حاضرا”.
وفي التصفيات الآسيوية يستقر المنتخب الوطني في المركز الثاني ‏‎للمجموعة السابعة برصيد 7 نقاط في المركز الثاني، فيما تتصدر السعودية الترتيب بـ 10 نقاط، وطاجيكستان ثالثا بـ 5، ثم باكستان رابعا دون نقاط.
‏‎وبحسب نظام التصفيات، يصعد أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، مع ضمان تأهلها إلى نهائيات كأس آسيا 2027 المقررة في السعودية.
عموتة لفت النظر إلى لاعبي المنتخب “يلعبون تحت الضغط ويتألقون”.
“ومباراة (الخميس) بحاجة على فنيات اللاعبين ومهارات اللاعبين خاصة في الشق الهجومي ونحن عملنا على كل ذلك” وفق عموتة معبرا عن ثقته في أن المنتخب “سيؤدي بشكل ممتاز”.


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