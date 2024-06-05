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الأردن: اعتراف سلوفينيا بدولة فلسطين خطوة هامة لتنفيذ حل الدولتين

5 يونيو 2024
The Palestinian flag flies after being raised by Palestinian President Mahmoud Abbas in a ceremony the United Nations General Assembly at the United Nations in Manhattan, New York September 30, 2015. Even though Palestine is not a member of the United Nations, the General Assembly adopted a Palestinian-drafted resolution that permits non-member observer states to fly their flags alongside those of full member states. REUTERS/Andrew Kelly TPX IMAGES OF THE DAY

وطنا اليوم:رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأربعاء، بقرار سلوفينيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، معتبرة أنها “خطوة هامة” باتجاه تنفيذ حل الدولتين.
وأكد الناطق باسم الوزارة، سفيان القضاة، “تثمين المملكة العالي لهذا القرار الذي يتسق والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة”.
كما أكد “أهمية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عاجلة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما يكفل العودة إلى مسار يحقق السلام العادل والشامل ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة”.
وشدد القضاة على موقف الأردن الداعم للأشقاء الفلسطينيين وحقهم في تجسيد دولتهم المستقلة ذات السيادة، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي بأكمله وخاصة مجلس الأمن إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته وفرض قرار يعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة وفق لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.


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