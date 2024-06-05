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بنك أردني يضع يديه على أموال عائلة أقتصاديه ‏عملاقه ‏

5 يونيو 2024
بنك أردني يضع يديه على أموال عائلة أقتصاديه ‏عملاقه ‏

وطنا اليوم:وضع بنك اردني يديه على اموال عائلة أقتصاديه عملاقه تملك مجموعة استثمارية كبيرة، تعمل في القطاعات الغذائية والكيماوية على خلفية قضايا مالية.
وثائق اظهرت أن البنك يلاحق 3 من مالكي المجموعة التي تمتلك مجموعة شركات مساهمة عامة وخاصة، بمطالبات مالية تقدر بأكثر من 8.7 مليون دينار، ومن المؤكد انه سيتخذ الاجراءات اللازمة لضمان استعادة أمواله، بالحجز على أموال ثلاث من مالكي المجموعة وشركة تابعة لها.
ووفق مصادر فان المجموعة الاستثمارية التي تعد من اعرق الشركات واقدمها في الاردن، وتملكها عائلة اقتصادية عملاقة ومعروفة جدا.تواجه ايضا الكثير من القضايا التي رفعها عليها عدد من البنوك ، بسبب مطالبات مالية تقدر بملايين الدنانير.
يذكر ان عدد من المؤسسات الاعلامية تداولت قبل فترة، اخبار حول ان المجموعة الاستثمارية دخلت مع احدى الشركات الخليجية بمفاوضات لبيع احدى اصولها بـ 100 مليون دينار.


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