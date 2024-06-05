566 مليون دينار صادرات تجارة عمان في 5 أشهر

وطنا اليوم:بلغت صادرات غرفة تجارة عمان من البضائع والسلع إلى دول عربية وأجنبية وفق شهادات المنشأ التي أصدرتها، خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي 566 مليون دينار.

وحسب معطيات إحصائية للغرفة، ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي 2024، بنسبة 1 بالمئة، لتصل إلى 12583 شهادة، مقابل 12467 شهادة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي لمجموعة من الدول، أبرزها السعودية بعدد 2752 شهادة، تلتها الإمارات 1535، فالعراق 943، ومصر 406 شهادات وسويسرا 14 شهادة.

وأظهرت المعطيات الإحصائية التي تصدرها الغرفة شهريا، أن الصادرات من حيث القيمة، ذهبت للعديد من البلدان، جاء في مقدمتها العراق بقيمة 260 مليون دينار، ثم سويسرا نحو 50 مليون دينار، والإمارات ومصر 42 مليون دينار لكل منهما، فالسعودية بقيمة 36 مليون دينار.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي على المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بقيمة نحو 286 مليون دينار، ثم الصناعية 100 مليون دينار، فالزراعية نحو 56 مليون دينار، والمنتجات العربية 43 مليون دينار، فيما ذهبت بقية الصادرات لمنتجات أخرى.

يذكر أن الغرفة تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية، ضمن شروط محددة ومعينة.

كما تصدر الغرفة شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية، مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.