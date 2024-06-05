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رئيس جامعة البترا يفتتح معرض الكتاب في كلية الحقوق بمناسبة عيد الاستقلال

5 يونيو 2024
رئيس جامعة البترا يفتتح معرض الكتاب في كلية الحقوق بمناسبة عيد الاستقلال

وطنا اليوم:افتتح رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم معرض الكتاب المجاني الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة البترا، وأمانة عمان الكبرى، ودائرة المكتبات العامة بمناسبة عيد الاستقلال.
وخصصت أمانة عمان ألفي كتاب من مختلف الحقول المعرفية والموضوعات العلمية على اختلاف أنواعها من منشورات ومقتنيات الأمانة لتناسب أذواق رواد المعرض من طلبة الجامعة.
وقال عميد كلية الحقوق في جامعة البترا الدكتور علي الدباس: إن الجامعة حرصت على تنظيم المعرض إيماناً منها بأهمية التعليم والثقافة في تعزيز وعي الطلبة بما ينسجم مع حرص الدولة على التعليم بوصفه المدخل الرئيسي لتطوير الإنسان الاردني، وبما يعزز تقدم الدولة وزيادة منعتها.
وأضاف الدباس: ” إن المعرض يمثل فرصة حقيقية لطلبة كلية الحقوق لزيادة مقتنياتهم من الكتب القانونية التي تساعدهم على بناء شخصيتهم القانونية، فضلًا عن حصولهم على كتب تعزز من ثقافتهم العامة”.


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