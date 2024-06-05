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تهنئة وتبريك لـ جامعة عمان الأهلية

5 يونيو 2024
تهنئة وتبريك لـ جامعة عمان الأهلية

وطنا اليوم:رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية ورئيس وأعضاء هيئة المديرين
ورئيس الجامعة يتقدمون بالتهنئة والتبريك من أسرة الجامعة بعمدائها وهيئاتها التدريسية والإدارية والطلابية
بمناسبة حصول الجامعة على المرتبة (808) عالميا للفئة ( 801 / 850 ) وتصدُّرها للجامعات الخاصة الأردنية وحصولها على المرتبة الثالثة على الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة وفق تصنيف QS العالمي 2025
ألف مبروك … وإلى الأمام


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