تهنئة وتبريك لـ جامعة عمان الأهلية

وطنا اليوم:رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية ورئيس وأعضاء هيئة المديرين

ورئيس الجامعة يتقدمون بالتهنئة والتبريك من أسرة الجامعة بعمدائها وهيئاتها التدريسية والإدارية والطلابية

بمناسبة حصول الجامعة على المرتبة (808) عالميا للفئة ( 801 / 850 ) وتصدُّرها للجامعات الخاصة الأردنية وحصولها على المرتبة الثالثة على الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة وفق تصنيف QS العالمي 2025

ألف مبروك … وإلى الأمام