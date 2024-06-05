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عمان الاهلية تحتفظ بصدارتها للجامعات الأردنية الخاصة وبالمرتبة الثالثة على الجامعات محلياً

5 يونيو 2024
عمان الاهلية تحتفظ بصدارتها للجامعات الأردنية الخاصة وبالمرتبة الثالثة على الجامعات محلياً

وطنا اليوم:حافظت جامعة عمان الأهلية على صدارتها للجامعات الأردنية الخاصة وحققت قفزة نوعية بتقدّمها 40 مرتبة ضمن الفئة 801 / 850 عالميا في تصنيف QS العالمي 2025، كما حافظت على المرتبة الثالثة على الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة.
لتؤكد الجامعة بهذا الانجازاللافت تميزها الأكاديمي وريادتها في مجال التعليم العالي.
ويأتي هذا الإنجاز كنتيجة للرؤية الاستراتيجية للجامعة وجهودها المستمرة في تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية، وتهيئة بيئة تعليمية متقدمة تعزز الإبداع والابتكار.
و بفضل هذا التفوق، تواصل جامعة عمان الأهلية رسم مستقبل مشرق للتعليم العالي في الأردن، وترسيخ مكانتها كرمز للريادة والتميز على الساحة العالمية.
هذا وقد أُعلنت النتائج الرسمية بمؤتمر QS الذي عقد في واشنطن حيث مثل الجامعة بالمؤتمر أ. د. ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية.


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