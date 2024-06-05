مهم لموظفي القطاع العام الراغبين بالترشح للانتخابات

وطنا اليوم:أوعز رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الوزارات والدوائر السمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة، بتمكين الموظف الراغب في الترشح لعضوية مجلس النواب من تقديم طلب إجازة دون راتب وختمها من ديوان الوزارة او المؤسسة قبل 90 يوما على الأقل من موعد الاقتراع المحدد.

ووفق التعميم فان آخر موعد لتقديم طلب الإجازة دون راتب هو يوم 12 -6 -2024، على أن تنتهي هذه الاجازة بتاريخ نشر النتائج النهائية للانتخابات في الجريدة الرسمية.