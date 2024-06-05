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الأمن يدعو لعدم ترك خزان وقود المركبة فارغاً خلال موجات الحر

5 يونيو 2024
الأمن يدعو لعدم ترك خزان وقود المركبة فارغاً خلال موجات الحر

وطنا اليوم:دعا المعهد المروري سائقي المركبات إلى عدم ترك خزان وقود المركبات فارغاً خلال موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تجنباً لتعطيل مضخات الوقود “طرمبة البنزين” فيها .
وقال النقيب مراد الكايد من المعهد المروري خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” عبر برنامج هنا الأردن، إن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب بحدوث أعطال في المركبات، الأمر الذي يتطلب من السائقين اتخاذ العديد من الإجراءات وتفقد مركباتهم.
ودعا السائقين إلى ضرورة تفقد أجزاء دائرة التبريد كاملة في المركبة وعمل صيانة دورية لها، للحيلولة دون ارتفاع درجات حرارة المحرك خلال ارتفاع درجات حرارة الطقس، وتفقد مداخل الهواء وغسل روديتر المركبة من قبل الجهات المختصة لضمان أفضل جريان للهواء لتبريد المحرك والمكيف.
وشدد على ضرورة تفقد وصيانة تكييف المركبة وتغيير فلتر الهواء للمكيف الداخلي وتفعيل خاصية الهواء الداخلي في لوحة التحكم، بحيث يكون الهواء داخل صالة المركبة متكرراً .
وأشار إلى أنه لابد تفقد حالة إطارات المركبات واعادة ضبط ضغط الهواء الموجود بداخلها خلال فترة الصيف، كون ارتفاع درجات حرارة الطقس وما يسببه من ارتفاع درجات حرارة الطرق لمستويات قياسية يُلحق الضرر في هذه الإطارات ويتسبب بتآكلها.


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