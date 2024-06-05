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مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بالتزامن مع مسيرة الأعلام

5 يونيو 2024
Israelis sing and dance with flags by Damascus gate to Jerusalem's Old city as they mark Jerusalem Day, in Jerusalem May 18, 2023. REUTERS/Ronen Zvulun TPX IMAGES OF THE DAY

وطنا اليوم:اقتحم مئات المستوطنين، الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع توافد الآلاف منهم للمدينة، استعدادا لـ “مسيرة الأعلام الاستفزازية”.
واقتحم نحو 800 مستوطن المسجد الأقصى ضمن مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته.
واقتحم أحد حاخامات المستوطنين المسجد الأقصى برفقة عضو الكنيست السابق موشيه فيجلين، كما أدى مستوطنون طقوسا تلمودية في محيط سوق القطانين وباب القطانين أحد الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى، كما أدى آخرون رقصات وأغاني تلمودية خلال عمليات الاقتحام الاستفزازية المنفذة في المسجد.
وحولت شرطة الاحتلال مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، وتم نشر 3 آلاف عنصر في البلدة القديمة ومحيطها بذريعة تأمين مسيرة المستوطنين، خاصة عند بوابات الأقصى.
كما شددت شرطة الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.
ودعت شخصيات مقدسية للرباط في المسجد الأقصى، الأربعاء، للتصدي لاقتحامات المستوطنين للمسجد.
وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنها ستغلق الطرقات والأزقة في البلدة القديمة ابتداء من الساعة الثانية ظهرا حتى الثامنة مساءً، حيث من المتوقع مشاركة آلاف المستوطنين في “مسيرة الأعلام الاستفزازية” التي ستنطلق من القدس الغربية مرورا بباب العامود حتى حائط البراق.


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