سلوفينيا تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية

وطنا اليوم:صادق البرلمان السلوفيني رسميا، مساء أمس الثلاثاء، على قرار الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة، وهي خطوة قالت الهيئة التشريعية في البلاد إنها تأمل أن تساعد في وقف العنف في قطاع غزة.

وأعلن رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب الخميس الماضي، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وبذلك تكون سلوفينيا، وهي حاليا عضو غير دائم في مجلس الأمن، رابع دولة أوروبية بعد إسبانيا والنرويج وأيرلندا في اتخاذ هذا القرار.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال جولوب في تصريح عقب اجتماع الحكومة، إن بلاده قررت الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة على حدود العام 1967، وفقا للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكد أن هذا الاعتراف “يوجه رسالة سلام”، مشددا على أن “الوقت قد حان ليوحّد العالم أجمع جهوده نحو حل الدولتين الذي سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط”.

وباعتراف سلوفينيا رسميا بدولة فلسطين، يرتفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.