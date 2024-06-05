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هجوم مسلح على السفارة الأميركية في بيروت

5 يونيو 2024
هجوم مسلح على السفارة الأميركية في بيروت

وطنا اليوم:أفادت مصادر، الأربعاء، بتعرض السفارة الأميركية في بيروت لإطلاق نار من 3 مسلحين قبل أن يتدخل أمن السفارة والجيش اللبناني ويطلقوا النار باتجاه المهاجمين.
وأوضحت المصادر أن عددا من المهاجمين أصيبوا بنيران الجيش اللبناني، فيما تم قطع الطريق المؤدي إلى السفارة في عوكر بهدف احتواء الوضع.
وذكرت المعلومات الأولية عن وقوع اشتباك مسلح في محيط السفارة الأميركية في عوكر.
وأشارت إلى أن أحد المسلحين، الذين هاجموا السفارة قتل برصاص حراسها وسيارات الصليب الأحمر في طريقها إلى المكان.
وقالت السفارة الأميركية إنها تلقت بلاغا في الساعة 8:34 صباحًا بالتوقيت المحلي، عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة.
وأضافت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع إكس “بفضل رد الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريقنا الأمني ​​في السفارة، أصبحت منشأتنا وفريقنا آمنين. التحقيقات جارية ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف”.
من جهته، قال الجيش اللبناني إن مسلحا أطلق النار على السفارة الأميركية في بيروت اليوم الأربعاء.
وأضاف الجيش أنه رد بإطلاق النار وأصاب المهاجم الذي يحمل الجنسية السورية، مؤكدا أنه جرى نقله إلى المستشفى للعلاج.


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