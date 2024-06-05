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بنك الإسكان داعم لمشروع دار نعمة/ العقبة التابع لمؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب

5 يونيو 2024
بنك الإسكان داعم لمشروع دار نعمة/ العقبة التابع لمؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب

وطنا اليوم:بدعم من بنك الإسكان تم افتتاح فرع مشروع “دار نعمة” في ساحة الثورة العربية الكبرى/ محافظة العقبة، بصفته داعم استراتيجي لمؤسسة الأميرة تغريد والداعم الرئيسي والحصري عن قطاع البنوك للمشروع، بحضور حشد من ممثلي عدد من المؤسسات الرسمية والجهات المعنية في العقبة، ومشاركة ممثلين عن بنك الإسكان.
ومن خلال شراكته مع مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، يوسّع بنك الإسكان مظلة عطائه عبر تغطية مناطق جغرافية أكبر وضمن إطار عمل ممنهج يجمع المؤسسات الوطنية من مختلف القطاعات، ويُفعل مبدأ التدريب من أجل التشغيل، باعتبار ذلك من أبواب التمكين المتماشية مع برنامج بنك الإسكان للمسؤولية الاجتماعية “إمكان الإسكان”.
ويساهم بنك الإسكان عبر هذا الدعم بضمان تعزيز قدرة مؤسسة الأميرة تغريد من خلال مشروع “دار نعمة” على تغطية مناطق جغرافية جديدة، وشمول شريحة أوسع بخدماته التدريبية الهادفة لتزويد السيدات المستفيدات منها بالمهارات اللازمة لإقامة مشاريع إنتاجية وخدمية في عدة مجالات، وبالخدمات المساندة بما فيها تسويق المنتجات التي تعنى بالحرف التقليدية والأكلات التقليدية التي سيتم العمل على إحيائها.
وتم إخضاع سيدات مشروع “دار نعمة-العقبة” لتدريب شامل على العديد من الخدمات، إلى جانب تدريبهن على مجموعة من الحرف، ليقمن بعد ذلك بتطوير منتجات يتم تسويقها، كما يتم عرضها ضمن المعرض السياحي التابع للمشروع، فيما يستضفن أيضاً الزوار في المقهى والمطعم التقليدي.
ويذكر أن بنك الإسكان هو شريك استراتيجي لمؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، حيث قدم دعمه في وقت سابق للمؤسسة من أجل إقامة مشروع مركز تطوير حرفة الصوف والتصنيع الغذائي لسيدات منطقة الصفاوي في المفرق في عام 2021، والذي لاقى نجاحاً كبيراً وأسهم في إحداث أثر واضح على المنطقة مما دفع البنك لتجديد شراكته بهدف تطوير المشروع خلال العام الحالي 2024، إلى جانب دعمه لفرع مشروع “دار نعمة” في منطقة سوف/ جرش في عام 2022، والذي تم افتتاحه رسمياً في عام 2023.


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