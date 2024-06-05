التعليم العالي تعلن عن منح دراسية للأردنيين في البرازيل

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأربعاء، أن البرازيل ستقدم أكثر من 800 منحة دراسية في تخصصات عدة للطلبة الراغبين بالالتحاق في برامج الدراسات العليا.

وتحدثت الوزارة في بيان، إنها فتحت بالتنسيق مع السفارة البرازيلية في عمّان، “باب التسجيل للنسخة الثالثة من برنامج التنقل الأكاديمي لمجموعة التعاون الدولي للجامعات البرازيلية GCUB-MOB”.

وستقدم في هذا البرنامج 55 جامعة برازيلية ما يزيد عن 800 منحة دراسية للطلبة الراغبين بالالتحاق في برامج الدراسات العليا (ماجستير، دكتوراة) وفي تخصصات مختلفة، على ما ذكر البيان.

وسيعلن عن نتائج الطلبة المقبولين في 15 أيلول/سبتمبر المقبل، وستبدأ المنحة في عام 2025، علما بأن تقديم الطلب مجاني وينتهي في 17 حزيران/يونيو الحالي.

وبحسب البيان فإن المنحة الدراسية تشمل “الرسوم الدراسية، وراتبا شهريا طيلة فترة الدراسة”، و”ستكون مدة الدارسة: (برنامج الماجستير 24 شهرا) (برنامج الدكتوراة 48 شهرا.

و”يحق للطالب التقديم لخمس جامعات لإتاحة الفرصة أمام الطلبة للحصول على منحة دراسية من إحدى هذه الجامعات”، وفق البيان.

ونشرت وزارة التعليم العالي نموذجا إلكترونيا لتعبئته لتقديم الطلب للاستفادة من برنامج المنح. كما نشرت رابطا إلكترونيا لمزيد من المعلومات حول برنامج التنقل الأكاديمي.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للطلبة مراسلة البريد الإلكتروني التالي: gcub.mob@gcub.org.br لمزيد من الاستفسارات والإيضاحات حول البرنامج.

ونشرت الوزارة كذلك رابطا إلكترونيا لقائمة الجامعات البرازيلية المعترف بها لدى الوزارة.

وذكرت أنه يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.