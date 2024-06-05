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الدويري: الاحتلال يسعى لفصل شمال غزة عن جنوبه عبر احتلال دائم

5 يونيو 2024
الدويري: الاحتلال يسعى لفصل شمال غزة عن جنوبه عبر احتلال دائم

وطنا اليوم_قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن القوات الإسرائيلية فرضت أحزمة نارية وقامت بعمليات هدم واسعة للمربعات السكنية في وادي غزة خلال الأيام الماضية لفصل شمال القطاع عن جنوبه وتوسيع المنطقة العازلة ومنع الهجرة البينية.

 

وفي تحليل للمشهد العسكري في غزة، قال الدويري إن القوات الإسرائيلية دخلت بقوات محدودة لتحقيق أهداف معينة بمنطقة الصبرة في وادي غزة، مشيرا إلى أن زخم العمليات ليس كما كان في منطقة جباليا .

وقال للخبير العسكري، فإن الفرقة 99 التي تعمل في المكان زادت من الأحزمة النارية وهدم المربعات السكنية لفصل الشمال عن الجنوب وترسيخ الوجود العسكري وتحويله إلى دائم.

 

 

 

** جس نبض

 

وعن العمليات في رفح، قال الخبير العسكري إن قوات الاحتلال تواصل جس نبض المقاومة وتحاول إيجاد ثغرة لدخول مخيم ومدينة رفح عبر المعبر الموازي لمعبر فيلادلفيا الحدودي مع مصر، مؤكدا أن الوضع الميداني لم يتغير تقريبا.

 

وخلص إلى أن قوات الاحتلال لا تزال في الأجزاء الشرقية من المدينة لكنها لم تصل إلى مركزها وعمقها الدفاعي، مؤكدا أن المنطقة الشرقية نفسها تغص بالسكان وتمثل فخا كبيرا من الناحية العسكرية رغم صغر مساحتها.

 

وقال إن شرقي رفح سيكون مثل حي الشجاعية في الشمال، مشيرا إلى أن فشل 5 ألوية إسرائيلية في السيطرة على رفح بعد نحو شهر من الهجوم يعني أنها لن تتمكن من هذا الأمر.

 

وعن تعامل المقاومة مع الوضع في رفح، أكد الدويري أنها تعمل وفق مبدأ الاقتصاد في القوة لأنه لا أحد يعرف موعدا لانتهاء الحرب.


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