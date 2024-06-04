بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

فلسطينية ترثي والدها : ولد أبي في خيمة ومات بخيمة

منذ 16 ثانية
فلسطينية ترثي والدها : ولد أبي في خيمة ومات بخيمة

وطنا اليوم:في عام 1950 ولد والد فتاة فلسطينية من قطاع غزة بخيمة النزوح جراء النكبة الفلسطينية عام 1948 ومات بخيمة النزوح جراء العدوان وحرب الإبادة على القطاع المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.
78 عاما بين ولادة الأب في خيمة النزوح ووفاته بخيمة نزوح أخرى، القصة تحكي معاناة شعب أعزل عاش ويلات الحروب والنكبات المتتالية طوال الأعوام التي شهدت التهجير القسري، منذ النكبة إلى النكسة وما قبلها وبعدها وصولا إلى الإبادة في 2023 و2024.
القصة روتها فتاة فلسطينية تعيش خارج فلسطين لتكمل دراستها، بينما تعيش أسرتها في القطاع المنكوب، حيث مات والدها بخيمة النزوح الجديدة.
سنوات مرت بين خيمة وأخرى والمعاناة متواصلة وما زالت الأرض محتلة، وعمود الخيمة قائم وينتقل من مخيم إلى آخر، ومعاناة التهجير مستمرة وقصص الشعب الأعزل يحيكيها الأبناء وبدأ يعيشها الأحفاد بذات الظروف.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
05:34

شباب كركيون في منزل إبراهيم الطراونة: نؤازرك

04:32

إصابة 6 إسرائيليين خلال مكافحة حرائق هائلة في كريات شمونة

03:29

استمرار تأثر المملكة بالموجة الحارة اليوم

02:23

16 شخصًا بينهم مستشار للحرس الثوري .. ضحية القصف الإسرائيلي على حلب

01:22

محطة الفحص المتنقل في حدائق الحسين تفحص 187 مركبه وتنجز 150 معامله باول يوم عم

00:56

جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي

23:18

والد أمين عام وزارة الثقافة في ذمة الله

22:00

ما هكذا تُدار الأحزاب وقيادات ستُدمر التجربة

21:21

ابو السمن والقضاة يستعرضان واقع العمل في مشاريع جمركية تنفذها وزارة الاشغال

20:45

الهباش: إيران تملي على حماس ما تريد

20:37

الهيئة المستقلة تطلب تزويدها بأماكن الدعايات الانتخابية لنشرها

20:30

أورنج الأردن تنطلق في رحلة متكاملة من النجاحات من خلال الشراكات المستدامة

وفيات
وفاة الفاضلة سعاد عودة ارملة الراحل ابراهيم السمانوفيات الاثنين 3-6-2024وفيات الأحد 2-6-2024وفيات الجمعة 31-5-2024الحاجة فاطمة عقلة الدويري في ذمة الله