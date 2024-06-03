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محطة الفحص المتنقل في حدائق الحسين تفحص 187 مركبه وتنجز 150 معامله باول يوم عم

منذ ساعة واحدة
محطة الفحص المتنقل في حدائق الحسين تفحص 187 مركبه وتنجز 150 معامله باول يوم عم

 وطنا اليوم_أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات إجراء فحص 187 مركبة وإنجاز 150 معاملة مختلفة بأول أيام عمل لمحطة الفحص المتنقل في حدائق الحسين بعد أوقات الدوام الرسمي.

 

وكانت الإدارة أعلنت اليوم الإثنين، عن توسيع خدماتها المقدّمة للمواطنين من خدمات ترخيص وفحص فني إلى ما بعد ساعات العمل الرسمي، حيث ستقدم تلك الخدمات من خلال محطة الترخيص المتنقل في حدائق الحسين في العاصمة من الساعة الثالثة عصرًا وحتى التاسعة مساءً يوميًا باستثناء يومي الجمعة والسبت.

 

ويأتي إطلاق هذه الخدمة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الإقتصاد الرقمي وأمانة عمان الكبرى والإتحاد العام لشركات التأمين، لتكون إحدى الخدمات التابعة لمركز الخدمات الحكومي الشامل في عمّان.

 

ويعد إطلاق هذه الخدمة في العاصمة بداية لتوسيعها في عدد من محافظات ومناطق المملكة بحسب الدراسات والحاجة لها.

 

يشار إلى أنّ خدمات الترخيص المتنقل تقدم معظم خدمات الترخيص من فحص فنّي وتجديد رخص المركبات ورخص القيادة والرهن وفك الرهن ونقل الملكية وغيرها من الخدمات.


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