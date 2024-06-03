ابو السمن والقضاة يستعرضان واقع العمل في مشاريع جمركية تنفذها وزارة الاشغال

وطنا اليوم

– أستقبل وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن في مكتبه اليوم مدير عام دائرة الجمارك المهندس لواء جمارك جلال القضاة، لبحث سير العمل في المشاريع الجمركية التي تنفذها الوزارة.

وأستمع أبو السمن والقضاة من المعنيين إلى عرضٍ حول سير الأعمال في مشروع جمرك عمان الجديد بمنطقة الماضونة، ومشروع مبنى الترفيق الجمركي، ومبنى المسافرين الموحد في الكرامة، ومبنى السكن الوظيفي للجمارك إضافة إلى المخطط الشمولي لمركز حدود الكرامة الذي أكد أبو السمن والقضاة على أهمية الإستعجال في طرحه للبدء في تنفيذ الأعمال المطلوبة.

أبو السمن أكد أهمية المشاريع التي تنفذها الوزارة لصالح دائرة الجمارك، خصوصًا المراكز الحدودية التي توفر إنسيابية لحركة النقل والتنقل وشحن البضائع، وأكد أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتلك المشاريع بما ينعكس إيجابًا على الواقع التنموي ويدفع عجلة الإقتصاد.

من جهته ثمن القضاة جهود وزارة الأشغال وعملها الدؤوب لتنفيذ المشاريع الجمركية وعلى رأسها جمرك عمان الجديد، وقال إن دائرة الجمارك تعول كثيرًا على المشاريع المنفذة لتجويد بيئة العمل الجمركي.