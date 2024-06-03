الهباش: إيران تملي على حماس ما تريد

وطنا اليوم:رد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، على تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي التي اعتبر فيها أن المنطقة كانت بحاجة لهجوم السابع من تشرين الأول، الذي شنته حركة حماس على مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة.

وقال محمود الهباش لقناة “العربية”، اليوم الاثنين، إنه “ليس من حق إيران تقييم ما حدث في 7 تشرين الأول”.

كما أضاف أن “إيران تملي على حماس ما تريد”.

كذلك أردف أن “كل تحركات حماس منذ 2007 بدعم من إيران”.

فيما تابع أن “حماس هي السبب في تشتيت الشعب الفلسطيني”.

ورأى أن “إيران تريد موطئ قدم في الجغرافيا الفلسطينية”، مضيفاً أن “طهران تضحي بدم الشعب الفلسطيني لمصلحتها”.

في حين ختم قائلاً إن “إيران والإخوان يريدان تحويل الفلسطينيين لوقود لمصلحتهما”.

وبوقت سابق اليوم، أكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان، أن تصريحات خامنئي حول الحرب في قطاع غزة تهدف للتضحية بالدم الفلسطيني ولن تؤدي إلى قيام دولة مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية.

كما شددت على أن الشعب الفلسطيني يقاتل ويكافح منذ 100 عام، وليس بحاجة إلى حروب لا تخدم طموحاته بالحرية والاستقلال.

إلى ذلك، رأت أن ما قاله مرشد إيران يؤدي إلى التضحية بآلاف الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير الأرض الفلسطينية.

وكان خامنئي قد اعتبر في خطاب ألقاه اليوم في الذكرى الـ35 لوفاة الخميني أن “هجوم حماس جاء في اللحظة المناسبة للمنطقة”.

كما رأى أن “الفلسطينيين واجهوا الإسرائيلي ووضعوه في زاوية حرجة، بحيث لا يستطيع الفرار”. وقال إن “الحرب المدمرة والمستمرة على القطاع، جعلت قضية فلسطين الأولى في العالم”.

أتى ذلك، بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين منذ تشرين الأول إلى 36 ألفاً و479 قتيلاً، بينما زاد عدد المصابين إلى 82 ألفاً و777 مصاباً.

في حين طال الدمار الكلي أو الجزئي ثلثي أجزاء القطاع، بحسب تقديرات أممية