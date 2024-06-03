خبير يرصد 11 فرقا بين المواصفة الأوروبية والصينية بخصوص السيارات الكهربائية

وطنا اليوم:شهد الأردن خلال السنوات القليلة الماضية استيراد آلاف المركبات الكهربائية (جديدة ومستعملة) صينية المنشأ، كانت مخصصة للاستهلاك الداخلي.

وصدرت في السادس والعشرين من أيار/مايو الماضي، تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024، التي يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وتهدف التعليمات إلى تحديد إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية التي ستدخل الأردن، لضمان مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها.

وبحسب المادة 4 من التعليمات، يحظر استيراد وعرض المركبات الكهربائية غير المطابقة للتعليمات أو الإعلان عنها.

وألزمت الفقرة (أ) من المادة (5) من التعليمات المورد بتقديم إحدى الشهادات التالية لمؤسسة المواصفات والمقاييس للمركبات الجديد:

– شهادة الموافقة النوعية الأوروبية للمركبة “Type Approval Certificate /European Whole Vehicle”

– شهادة المطابقة لمواصفات السلامة “The Federal Motor Vehicle Safety Standards- FMVSS”

وبعد إجراء مقارنة بين المواصفتين الأوروبية والصينية، تبين وجود أكثر من 53 فرقا، وتاليا أبرز 11 نقطة فرق بينهما، وذلك بحسب خبير هندسي فضل عدم الكشف عن هويته .

فحص الاصطدام الشامل للمركبة

المواصفة الأوروبية (شهادة المطابقة الأوروبية WTA): يجب أن تجتاز المركبة فحص E-NCAP الأوروبي الدولي للتصادم بنجاح وتحصل على نتيجة 4 نجوم كحد أدنى كمركبة آمنة.

المواصفة الصينية (المواصفة الصينية (CCC (GB): غير معروف لا وجود لفحص معترف به دوليا، ويوجد فقط برنامج CNCAP المحدود وضيق النطاق على بعض الطرازات فقط.

مواصفة البطاريات الكهربائية

المواصفة الأوروبية: يجب أن تجتاز بطارية المركبة فحص ECE R100 Rev الأوروبي بنجاح وهو فحص صعب يتضمن النجاح في: مقاومة الحريق والصدم، الحماية من ارتفاع الحرارة، والعديد من الفحوصات (مزود بطارية واحد فقط نجح فى هذا الفحص من أصل 3 مزودين بطاريات).

المواصفة الصينية: الشركات الصينية تشتري من كل المزودين بلا استثناء.

قوة الماتور الكهربائي

المواصفة الأوروبية: تنطبق هذه اللائحة على قياس واعتماد محركات وأنظمة الدفع الكهربائي المخصصة لدفع المركبات من الفئات M وN. وتركز على القدرة الصافية والقدرة القصوى لمدة 30 دقيقة لأنظمة الدفع الكهربائي.

المواصفة الصينية: غير موجود هذه المواصفة لذلك تجد مركبات صينية لا تستطيع صعود المرتفعات في الأردن، لضعف قوة محركها المصرح له بالمسير في الصين.

الشريحة الإلكترونية (معالج البيانات والمعلومات)

المواصفة الأوروبية: معالج البيانات (الشريحة الالكترونية) يجب أن تكون ذات قدرة عالية بحيث عند تشغيل جميع أنظمة المركبة الكهربائية تكون استخدمت فقط 33% من قدرة معالج البيانات تجنبا لحدوث تحميل زائد على بيانات المركبة وبالتالي حدوث عطل في مكون إلكتروني قد يؤدي لعطل تشغيلي.

المواصفة الصينية: لا يوجد مواصفة محددة للشريحة الإلكترونية، ويترك تقدير ذلك للمصنع.

نوع مدخل الشحن

المواصفة الأوروبية: النوع المعتمد هو CCS Type 2 والذي يتم استخدامه واعتماده في أكثر من 90% من دول العالم بما فيها جميع دول الجوار في الشرق الأوسط.

المواصفة الصينية: النوع المعتمد هو GBT الصيني والمعتمد محليا للسوق الصيني.

لغات النظام المعتمدة لأنظمة السيارة

المواصفة الأوروبية: اللغة المعتمدة للسيارة هي الإنجليزية أو اللغات الأوروبية حسب كل بلد، و/أو اللغة العربية أصلية من المصنع لكل شاشات المركبات المعدة للتصدير للبلاد العربية.

المواصفة الصينية: اللغة الصينية أساس ويتم قرصنة أنظمة السيارة محليا في الأردن لترجمة أنظمة السيارة للغة الإنجليزية ما يشكل خطرا على حواسيب المركبة بسبب القرصنة غير المشروعة.

إطارات المركبة

المواصفة الأوروبية: يجب أن تكون إطارات المركبة حاصلة على علامة E-Mark الأوروبية أصلية من المصنع.

المواصفة الصينية: أي نوع إطارات مقبول.

جنوط المركبة

المواصفة الأوروبية: يجب أن تكون جنوط المركبة حاصلة على الموافقة الأوروبية من ناحية المواد المستخدمة.

المواصفة الصينية: أي نوع جنوط مقبول.

خصوصية المعلومات

المواصفة الأوروبية: لا توجد إمكانية لتجميع المعلومات المركبات والسائقين، بما فيها معلومات الكاميرات الداخلية والخارجية للمركبات دون علم المالك أو بشكل تلقائي.

المواصفة الصينية: حسب الأنظمة المحلية الصينية، يمكن تجميع المعلومات المركبات والسائقين داخل دولة الصين، بما فيها معلومات الكاميرات الداخلية والخارجية للسيارات.

التحكم بالمركبات عن طريق الأقمار الاصطناعية

المواصفة الأوروبية: لا يمكن التحكم بالمركبات عن طريق الأقمار الاصطناعية.

المواصفة الصينية: يمكن التحكم بمعظم المركبات الصينية عن طريق الأقمار الاصطناعية (تشغيل، إطفاء، تحكم عن بعد، الدخول إلى الكاميرات داخل وخارج المركبة).

تحديث البرمجيات عن طريق الانترنت OTA بأي مكان

المواصفة الأوروبية: يجب أن يكون هناك إمكانية لتحديث البرمجيات عبر الإنترنت المفتوح.

المواصفة الصينية: غير محدد وللمركبات الصينية المحلية داخل الصين فقط.

ووفقا للخبير، تحتوي شهادة المطابقة الأوروبية WTA على 19 بندا (45% من بنودها) لا يوجد لها مقابل أصلا في المواصفة الصينية، ومن ضمنها تفاصيل متعلقة بالأداء والتحمل والسلامة. علما أن 31 بندا من أصل 42 بندا في شهادة المطابقة الأوروبية (74% من بنودها) هي مواصفات دولية لمنظمة IEC التابعة للأمم المتحدة UN.