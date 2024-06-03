بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

الكرسي الثالث أردني

منذ 14 ثانية
الكرسي الثالث أردني

كتب ناجح الصوالحة:

لم يستمر هدوء تلك الليلة الصافية في دارة أستاذ أحمد سلامة , كنا نلتف حول مائدة مستديرة يجلس في مقدمتها دولة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة , الذي في كل لقاء وحوار يبهر الملتفون حوله بهذا التدفق رفيع المستوى لطروحاته وأفكاره , يضع على الطاولة وبكل بسالة وبطولة ما يؤمن به ومتيقن منه .
بعدما كان يحبذ أن تكون جلستنا بهدوء الصيف وأن نبتعد عما يعصف بهذا الهدوء , استمحناه ان لا يبخل علينا نحن الملتفون حوله مما في جعبته من خبرات نحتاجها لإعادة قراءة المشهد الذي يحيط بنا , كانت فلسطين سيدة هذه الأمة تحضر بقوة في نقاش لا بد منه , ذهب بنا إلى أن نكون على ثقة أن القادم سيكون أفضل وان هذه الحرب الذي يقودها ” النتن ” لم يعد لها مكان في ساحة الحرب , ولا بد أن يعلن ممن يخاف على هذا الكيان الإسرائيلي من أصحابه وقف الحرب , لهذا تطرق الحديث لخطاب الرئيس الأمريكي ” بايدن ” الذي طالب بانتهاء هذه الحرب .
الروابدة سياسي محنك كما قال أستاذ أحمد سلامة من الطراز الرفيع , يجيد فن الإجابة ويتيقن من جدوى أثرها وتفاعل الآخرين بهذه الإجابة , وضعنا في صورة العلاقة ما بين الدولة الأردنية والسلطة الفلسطينية , وان السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني لأنه هو من اختارها , ولا بد أن يكون معها التفاهمات وليس مع غيرها , وان خالف البعض من الحضور هذا الطرح المتمسك به دولة الروابدة .
يقين الروابدة كان متأكدا منه ونحن لا نشكك بهذا اليقين عندما يصدر من شخصية بمثل عبدالروؤف الروابدة الخبير والمتمكن من الملفات التي تهم الدولة الأردنية , حاول الحضور الوصول إلى عمق اليقين ومدى ملاءمته لحالتنا العربية .
ليلة سياسية رفيعة المستوى وحضور شخصيات وطنية نقية وصاحبة رؤى يهمها أن تكون العلاقة بين الأردن وفلسطين مثالا يحتذى , هي كذلك كما قال دولة الروابدة ما وجد كرسيان للحديث عن الملف الفلسطيني كان الثالث أردني بامتياز.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:36

دير علا تسجل أعلى درجة حرارة على مستوى المملكة

19:30

البيئة والنمط المتتالي التغيير

19:28

شهيدان وإصابات باشتباكات مع قوات الاحتلال في نابلس

19:25

216 ألف مستخدمًا للباص السريع عمان الزرقاء منذ إطلاقه

19:19

فريق وزاري يقف على ما أنجز من مشاريع حكومية في الكرك خلال الـ25 عاما الماضية

19:16

دفاع مدني الزرقاء ينشر نقاط اسعاف متقدمة داخل الأسواق والمجمعات

19:09

الأردن والإمارات والسعودية وقطر ومصر يؤيدون جهود الوساطة حيال الأزمة في غزة

18:02

شح الإمكانيات وقلة الموارد خطاب الفاشلين

16:40

الملك يبحث مع الرئيس التشادي مستجدات التطورات الخطيرة في غزة

16:36

نتنياهو: ما عرضه بايدن بشأن مقترح الصفقة ليس دقيقا

16:21

نفاد تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام طاجيكستان بتصفيات كأس العالم

16:11

40 شهيدا و150 جريحا في غزة خلال 24 ساعة

وفيات
وفاة الفاضلة سعاد عودة ارملة الراحل ابراهيم السمانوفيات الاثنين 3-6-2024وفيات الأحد 2-6-2024وفيات الجمعة 31-5-2024الحاجة فاطمة عقلة الدويري في ذمة الله