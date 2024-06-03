دير علا تسجل أعلى درجة حرارة على مستوى المملكة

وطنا اليوم:قالت إدارة الأرصاد الجوية، الاثنين، إن منطقة دير علا بمنطقة الأغوار في محافظة البلقاء، سجلت أعلى درجة حرارة في الأردن اليوم.

وأضافت الأرصاد، أنها رصدت أعلى 10 درجات حرارة في محطات رصدها للأجواء، حتى الثالثة بعد الظهر، لتكون دير علا الأعلى حرارة بـ47.9 درجة مئوية.

وجاءت منطقة وادي الريان في المرتبة الثانية بـ46.2 درجة، والباقورة ثالثا بـ45.2، تلتها منطقة غور الصافي بـ43.5 ومن ثم الجفر بـ42 درجة مئوية.

وسجلت محطة رصد الرمثا، 41.9 درجة مئوية، والأزرق 41.6، ومن ثم جاءت العقبة بـ41.5 ومنطقة صما بـ41.4 درجة مئوية، وأخيرا المفرق حيث سجلت 41.2 درجة.

وعلى مستوى العاصمة عمّان، سجلت أعلى درجة حرارة عظمى في محطة رصد مطار عمّان المدني، والتي بلغت 39.9 درجة مئوية.