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شهيدان وإصابات باشتباكات مع قوات الاحتلال في نابلس

منذ ساعة واحدة
شهيدان وإصابات باشتباكات مع قوات الاحتلال في نابلس

وطنا اليوم:أفاد مصدر مساء الاثنين، بارتقاء شهيدان وإصابة عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في شارع القدس بمدينة نابلس.
وأضاف أن المصابين تعرضوا لجروح متفاوتة نتيجة لإصابتهم برصاص قوات الاحتلال، في حين استشهد المطارد آدم فراج.
وأكد أن قوات الاحتلال سحلت أحد الشبان، واعتقلته بعد إصابته بجروح خطيرة، فيما احتجزت مركبة إسعاف كانت تنقل إصابة خطيرة وتجري عمليات إنعاش القلب.
وتشهد منطقة شارع القدس في مدينة نابلس مواجهات أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام والصوت.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال.


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