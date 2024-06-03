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دفاع مدني الزرقاء ينشر نقاط اسعاف متقدمة داخل الأسواق والمجمعات

منذ ساعة واحدة
دفاع مدني الزرقاء ينشر نقاط اسعاف متقدمة داخل الأسواق والمجمعات

وطنا اليوم:نشر دفاع مدني الزرقاء نقاط اسعاف متقدمة داخل الأسواق والمجمعات لتقديم الخدمات الإسعافية لطالبيها بأسرع وقت ممكن في ظل تأثر المملكة بارتفاع في درجات الحرارة.
وأضاف العقيد المهندس محمد خريسات مدير دفاع مدني الزرقاء في حديثه لإذاعة الأمن العام بأن هذه الخطوة جاءت استمراراً لتنفيذ مبادرة صيف آمن والتي أطلقتها مديرية الأمن العام للتعامل الفوري مع اي حالة طارئة نتيحة إرتفاع درجات الحرارة واكتظاظ وازدحام الأسواق الأمر الذي من شأنه تقليل زمن الاستجابة ووجود سيارة الإسعاف في المكان المخصص.
وأوضح أنه وبالإضافة لسيارات الإسعاف تضمنت الحملة المسعف المتنقل بين المواطنين بحوزته حقيبة اسعافية مجهزة بكامل المعدات المطلوبة للتعامل مع اي حالة طارئة والذي يتنقل في المجمعات التجارية والشوارع المزدحمة.
واشار بأن فرق الاستجابة والمسعف المتنقل تعاملوا مع عدة حالات تمثلت بالارهاق الحراري وارتفاع الضغط والسكري عند بعض المواطنين فكان وجودها ايجابي، وانها مستمرة لهذا اليوم وليوم غدٍ.
كما وأكد على ضرورة اتباع اجراءات الوقاية والسلامة العامة من قبل الأخوة المواطنين والمتسوقين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة والأكثار من شرب السوائل والمياه وعدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة.
ومن جانب اخر قامت كوادر الدفاع المدني المشاركة بالحملة بتوزيع المياه المُبردة ونشرات التوعية على المواطنين وبالتشارك مع الشرطة المجتمعية وقسم السير في الزرقاء.


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