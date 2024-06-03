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نفاد تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام طاجيكستان بتصفيات كأس العالم

منذ 8 ثواني
نفاد تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام طاجيكستان بتصفيات كأس العالم

وطنا اليوم:أعلن الاتحاد الاردني لكرة القدم اليوم الاثنين عن نفاد تذاكر مواجهة النشامى وطاجيكستان والتي ستقام عند الساعة الثامنة والنصف مساء الخميس 6 حزيران، على ستاد عمان الدولي، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.
ويبحث المنتخب الوطني عن الفوز ليضمن الصعود للدور النهائي للتصفيات وحجز مقعده رسمياً في كأس آسيا 2027.
وحسب نظام التصفيات، يصعد أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، مع ضمان تأهلها إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.


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