رئيس إتحاد طلبة مؤتة ونائبه وأميني السر والصندوق و ٣ أعضاء هيئة إدارية في حزب إرادة . فيديو

وطنا اليوم:صرح المنسق العام لمكتب الشباب الأمين العام المساعد لشؤون الشباب والجامعات أحمد البواعنة أن شبابنا من الطلبة فازوا بسمعتهم وجهودهم وجهود تكتلاتهم أحلافهم التاريخية، وأضاف أن رئيس اتحاد مجلس طلبة جامعة مؤتة ، ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق و ثلاثة أعضاء من الهيئة الإدارية أنهم أعضاء بحزب إرادة، ، حيث يشكلون الغالبية العظمى من الهيئة الإدارية ، ليكونوا أعضاء فاعلين في مكتب شباب الحزب ، وقد تم الإجتماع معهم بمقر الحزب حيث عبروا عن قناعتهم بمبادئ الحزب ونهجه خصوصا في تمكين و دعمهم ليشكلوا بذلك إضافة نوعية لمكتب شباب حزب إرادة.

وقال رئيس إتحاد مجلس طلبة جامعة مؤتة عمار الطراونة ، وعضو مكتب الشباب في الحزب في تسجيل له إنه خاض انتخابات اتحاد مجلس طلبة الجامعة ضمن “حلف الإتحاد والتغيير”، وشكره على جهده مؤكدا أن الحلف أوصله لما وصل إليه مؤكدا قناعته الآن في المشاركة بالحياة الحزبية، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين ولي العهد للشباب، وأعلن انتسابه لحزب إرادة، حيث سيكون عضوا فاعلا في مكتب الشباب، لقناعته بنهج الحزب ومبادئه هو ونخبة من أعضاء الهيئة الإدارية.

وقال نائب رئيس الاتحاد عبادة الخرشة وعضو مكتب الشباب في حزب إرادة، انه تشرًّف هذا العام في الحصول على ثقة زملائه في اتحاد مجلس الطلبة، وجاء ذلك انسجاماً مع مشروع الإصلاح السياسي الذي اطلقه جلالة الملك المعظم .

من جانبه قال أمين الصندوق أحمد الشمايلة، وعضو مكتب الشباب في حزب إرادة، إنني تشرفت بخوض الانتخابات لاتحاد طلبة الجامعة الأردنية تحت مظلة حلف الإتحاد والتغيير، وإنصمامي للأحزاب جاء انسجامًا مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لتمكين الأحزاب والشباب والمشاركة في الانتخابات.

كما قال أمين السر عمر النعيمات، وعضو مكتب الشباب في حزب إرادة، إنني تشرفت بخوض غمار انتخابات اتحاد مجلس الطلبة في جامعة مؤتة بمظلة من حلف الاتحاد والتغيير وجاء انتسابي لحزب إرادة انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية في تمكين الشباب من العمل الحزبي ، حيث وجدت حزب إرادة الأقرب إلي .

كما عبرت عضوات الإتحاد رسيلا المعايطة وسدين التيمة ونغم المعايطة عن اعتزازهن بحلفهم الإتحاد والتغيير وبانتسابهن عضوات فاعلات في مكتب شباب الحزب وتعهدن بتكريس وقتهن لخدمة طلبة مؤتة وخدمة الوطن من خلال حزبهن إرادة.

يذكر أن حزب إرادة كان قد خاض الإنتخابات من خلال قائمتي حمى الأردن وإقدام.

وكان حزب إرادة قد أصدر بيان بعد انتخابات الجامعات أكد فيه على ما يلي :

– الإنتخابات ما هي إلا بداية الطريق ، نحو عمل حزبي برامجي في الجامعات.

– ⁠شبابنا من الطلبة فازوا بسمعتهم وجهودهم وجهود تكتلاتهم أحلافهم التاريخية .

– ⁠ستبدأ الخطوات القادمة بإعادة تشكيل مكتب الشباب في الحزب انسجاماً مع مرحلة ما بعد إنتخابات مجالس الطلبة، بحيث يكون أعضاء الإتحادات الطلابية نواة مكتب الشباب وركيزته، ومن ثم ستتم توعية القيادات الطلابية بالفكر الحزبي بشكل عام وبنهج حزبهم إرادة بشكل خاص ، وسيقوم مكتب شباب حزب إرادة مدعوما من وحدات الشؤون السياسية وتمكين الشباب في الحزب بمساندة الهيئات الإدارية الطلابية في وضع برامجهم وتمكينهم من تنفيذها .